Llama a vivir la Cuaresma con discernimiento

En el marco del tiempo de Cuaresma, el arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla, José Francisco González González, exhortó a los fieles católicos a retomar el sentido espiritual de esta etapa previa a la Pascua, y reflexionando sobre las distracciones que, dijo, pueden alejar a las personas de la fe.

El prelado recordó que la Cuaresma es un tiempo para revisar el camino personal y espiritual, especialmente en un contexto donde la sobrecarga de información y las dinámicas cotidianas pueden dispersar la atención de lo esencial.

“Seguimos nuestro itinerario cuaresmal hacia la fiesta de la Pascua, la fiesta de vida plena y abundante que Dios nos ofrece”, expresó.

En este sentido, subrayó la importancia de discernir los llamados “signos de los tiempos”, en especial ante el flujo constante de información que circula en redes sociales y medios de comunicación.

Análisis

Señaló que, desde la perspectiva cristiana, es necesario analizar lo que se escucha o se comparte para distinguir entre lo que contribuye al bien común y lo que puede generar confusión o división.

Además, agradeció las muestras de solidaridad y afecto recibidas por la Iglesia local tras el fallecimiento del sacerdote Juan Manuel Zavala, quien se desempeñaba en la pastoral de la arquidiócesis y cuya muerte generó diversas especulaciones en días recientes.

De acuerdo con el arzobispo, los datos preliminares de las investigaciones y de la necropsia indican que el deceso no habría sido provocado por actos de violencia.

Investigaciones

Según las indagatorias, el sacerdote pudo haber sufrido un episodio de desorientación relacionado con algunas condiciones de salud, lo que derivó en que se extraviara y posteriormente muriera por ahogamiento en la laguna conocida como Laguna Verde.

No obstante, el jerarca católico indicó que se espera que las autoridades continúen esclareciendo los hechos para brindar tranquilidad tanto a la familia del sacerdote como a la comunidad religiosa.