Llama Alex Lora a fomentar el deporte y la paz

El Tri, del inconfundible Alex Lora, tuvo una vibrante presentación en la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de Las Casas.

Con su característico estilo y poderosa presencia escénica, el líder de la agrupación hizo un llamado a la paz, al deporte y al orgullo mexicano.

La banda de rock mexicano se presentó la noche del viernes en la explanada del parque de feria, concierto que reunió a miles de asistentes, entre locales y visitantes.

Fue en un emotivo concierto cargado de energía, música y mensajes de unidad, donde Alex Lora hizo el llamado a la paz, al fomento del deporte y al orgullo por la identidad mexicana.

“Es un honor estar en esta tierra tan chingona, llena de historia, belleza y gente buena. Invito a todos a conocer este rincón del mundo que tanto tiene que ofrecer”, dijo entre aplausos.

Cabe señalar que El Tri nació en 1968 bajo el nombre de Three Souls in My Mind, grupo que se destacaba por interpretar rock en inglés. Sin embargo, a mediados de los años 70, Alex Lora decidió dar un giro al proyecto, adoptando el español como idioma principal en sus canciones.

En 1984 cambió su nombre a El Tri, con el que alcanzó mayor popularidad y consolidó su identidad musical.