Llama AMAV a cuidar y preservar Toniná

Laura Ramírez Matus, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Chiapas, enfatizó la importancia de que tanto locales como visitantes contribuyan de manera activa a la conservación del sitio de Toniná, luego del anuncio del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sobre la reapertura de la zona arqueológica.

“Lo que nos corresponde a nosotros, los chiapanecos, los turistas y los visitantes, es cuidarla”, subrayó la dirigente empresarial, quien también recordó que Toniná cuenta con un museo que resguarda piezas de gran valor histórico, mismas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha protegido celosamente.

La reapertura del enclave maya, que permanecía cerrado desde 2023, fue calificada por Ramírez Matus como un “gran acierto” que traerá beneficios significativos al sector turístico, especialmente en vísperas de la temporada de Semana Santa. Sin embargo, la presidenta de AMAV aprovechó para hacer un llamado a la conciencia colectiva sobre la fragilidad del patrimonio arqueológico.

Circuitos turísticos

La dirigente explicó que Toniná es una de las ciudades mayas más fascinantes, con una Acrópolis de 70 metros de altura, la más grande y alta de su tipo.

Gracias a la decisión del gobernador, el sitio vuelve a integrarse a los circuitos turísticos, lo que permitirá enriquecer la oferta para los visitantes.