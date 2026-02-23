Llama Ángel Torres a prevenir quemas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, hizo un enérgico llamado a la población para evitar quemas e incendios, al tiempo que detalló las acciones preventivas que su administración realiza de cara a la temporada de lluvias y los proyectos de infraestructura para este año.

El edil destacó que la capital chiapaneca no es ajena a los fenómenos que afectan la calidad del aire y el entorno, por lo que, en su calidad de primera autoridad, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad.

Conciencia social

Cuestionado sobre la mala calidad del aire que se ha registrado en la región, Torres vinculó esta situación directamente con las quemas. Insistió en la necesidad de generar conciencia social para detener acciones que dañan el medio ambiente y repercuten en la salud de los tuxtlecos.

“El llamado a la ciudadanía es a no provocar incendios. Nosotros estamos siguiendo muy puntuales las indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez a través de Protección Civil Estatal, en donde estamos generando brechas cortafuego y haciendo mucho trabajo de conciencia”, señaló Torres.

El mandatario local informó que ya se han atendido diversos incendios de pastizales y recordó que las quemas controladas solo pueden realizarse con la autorización correspondiente de Protección Civil Municipal. Subrayó la importancia de mantener estas medidas para evitar siniestros que pongan en riesgo a la población y al medio ambiente.

Temporada de limpieza

De manera paralela, el presidente municipal anunció el inicio de la temporada de limpieza en puntos estratégicos de la ciudad, con miras a la próxima temporada de lluvias. En este sentido, hizo un llamado a la población a evitar tirar basura en la vía pública, ya que esto provoca el taponamiento de alcantarillas y aumenta el riesgo de inundaciones.

“Estamos haciendo un trabajo de limpieza en todo el río Sabinal, en vialidades principales y desmontes. La previsión es una constante en este gobierno municipal”, afirmó.

Finalmente, el edil dio a conocer que este año se tiene contemplada una inversión histórica de 700 millones de pesos en obra pública, con el objetivo de atender los rezagos heredados de administraciones pasadas.

“Es una cantidad histórica que va a venir a resolver grandes rezagos, cosas que no se hicieron en el pasado y que hoy estamos cerrando esa brecha”, concluyó.