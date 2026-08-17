Llama arzobispo a trabajar por la paz en el estado

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, destacó que la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María representa un mensaje de esperanza para las familias chiapanecas y llamó a transformar la fe en acciones a favor de la justicia, la dignidad humana y la paz.

El prelado, señaló que esta celebración, presente en distintas parroquias y capillas de la arquidiócesis, trasciende la tradición religiosa al convertirse en un mensaje de aliento para quienes atraviesan situaciones de dolor, pérdida y dificultades.

Explicó que la Asunción de María, entendida como su elevación en cuerpo y alma al Cielo, simboliza la victoria sobre el dolor y la muerte, así como la promesa de una vida plena junto a Dios.

Sostuvo que la festividad invita a los creyentes a mantener la mirada en la esperanza y a confiar en que sus esfuerzos por salir adelante no son en vano.

Acciones concretas

Al mismo tiempo, subrayó que la fe debe traducirse en acciones concretas para transformar la realidad.

En este sentido, llamó a trabajar por la justicia social, la dignidad humana y la paz, al considerar que la vida cristiana no debe significar alejarse de los problemas sociales, sino asumir un compromiso activo frente a ellos.

“La fe no es evasión, sino una fuerza que impulsa a la acción y a la esperanza de un Chiapas más justo y lleno de luz”, afirmó.

También recordó que, ante el contexto de violencia, divisiones y conflictos que se viven en distintas partes del mundo, la Iglesia Católica mantiene cada tercer domingo de mes la Jornada de Oración por la Paz en todas las diócesis de México.

Destacó que esta jornada busca unir a los creyentes en oración por las personas y pueblos que viven en medio de guerras y conflictos, pero también promover la construcción de paz desde los espacios más cercanos, como las familias, comunidades y la sociedad.