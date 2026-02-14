Llama Canaco a priorizar el consumo local

En el marco de la temporada comercial por el Día del Amor y la Amistad, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez exhortó a la ciudadanía a priorizar el consumo local y responsable, con el objetivo de fortalecer la economía de las familias, comercios y comunidades de la capital del estado.

El presidente del organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, señaló que de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), para este 14 de febrero de 2026 se proyecta una derrama económica nacional de 36.2 mil millones de pesos (mdp), lo que representaría un incremento del 11.4 por ciento respecto a 2025.

Este crecimiento, explicó, estaría impulsado en su mayoría por el aumento salarial y un mayor gasto en regalos y experiencias, como desayunos, comidas y cenas, actividades que se intensifican durante esta fecha.

Impacto en comercios

Además, destacó que la celebración tendrá un impacto directo en alrededor de 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo en todo el país, especialmente en giros como florerías, chocolaterías, dulcerías, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, subrayó que esta temporada representa una oportunidad estratégica para fortalecer el comercio formal y respaldar a los negocios locales que generan empleo y dinamizan la economía regional.

“Invitamos a la ciudadanía a que el consumo sea planeado e informado, priorizando compras con sentido y evitando el endeudamiento o el gasto impulsivo”, señaló, reiterando el llamado a celebrar con responsabilidad y apoyo a la economía local.