Llama Carlos Morales a marchar por el “obradorismo”

En Chiapas vivimos un momento histórico en el que debemos refrendar el rumbo que queremos para los próximos seis años. Continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación, o retroceso y retorno al pasado.

Son tiempos de definiciones, y por eso el aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en Chiapas, Carlos Morales, hace un llamado al “obradorismo” verdadero y a sus simpatizantes para participar en la marcha de apoyo al proyecto del porvenir.

“Queremos mostrar la fuerza de la unidad, la organización y la movilización de los que quieren que la transformación continúe apegada a los principios del ‘obradorismo’ verdadero, como son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Consolidar el proyecto de nación

El llamado de Carlos Morales es a consolidar la Cuarta Transformación como instrumento de un gobierno humanista, con sentido social y que procura la igualdad y las libertades.

“Uniremos esfuerzos todos desde la Coordinación Nacional y la Coordinación Estatal para consolidar los logros, erradicar los males del pasado y que se consolide el presente con un futuro próspero para nuestra nación”.

La cita del “llamado al obradorismo verdadero” es este domingo 22 de octubre, en punto de las 10:00 horas, sobre la avenida Central, frente a la Catedral de San Marcos, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Se pide a la ciudadanía no faltar, acudir con sus familiares y amigos, para demostrar que el “obradorismo” verdadero en Chiapas tiene rumbo y porvenir.