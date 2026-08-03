Llama Chacón a fortalecer la calidad académica

Con el propósito de analizar los temas académicos, estructurales y administrativos de las distintas unidades académicas y fortalecer la planeación institucional, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la Cuarta Sesión del Colegio de Directores y Directoras, encabezada por el rector Oswaldo Chacón Rojas, en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

Durante la sesión, el rector afirmó que el crecimiento de la universidad no puede detenerse, ya que la institución mantiene un compromiso permanente con la sociedad chiapaneca, no solo en la formación de profesionistas, sino también en la investigación, la extensión universitaria y la vinculación con los distintos sectores.

Ante la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, señaló que estos objetivos solo pueden alcanzarse con la convicción y el compromiso de toda la comunidad universitaria, siempre consciente de que su labor contribuye a la formación integral de las juventudes y a la generación de conocimientos, iniciativas y soluciones que respondan a las necesidades de Chiapas, de México y del mundo.

Tarea permanente

En este sentido, destacó que el fortalecimiento académico es una tarea permanente y que los logros alcanzados representan un incentivo para continuar elevando la calidad institucional.

Recordó que la Unach obtuvo la acreditación de 40 programas educativos por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), además de la certificación integral de sus funciones institucionales otorgada por este organismo y el avance en el proceso para alcanzar una certificación internacional.

Acompañado por la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, indicó que el compromiso de la universidad también se refleja en la organización de eventos de alcance internacional que fortalecerán la presencia de la institución y promoverán el intercambio del conocimiento, la cultura y la diversidad de ideas.

Proyectos

En este marco, destacó la realización de la Convención Internacional Unach 2026 y la décima tercera edición de la Feria Internacional del Libro, que tendrá como invitada especial a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Finalmente, convocó a las y los titulares de Facultades, Escuelas, Institutos y Centros a compartir estas reflexiones con sus comunidades universitarias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad para continuar consolidando una universidad de excelencia, comprometida con el desarrollo de Chiapas y la formación de profesionales con visión humanista.

Durante la sesión, directoras y directores presentaron las acciones, proyectos e iniciativas que impulsan desde sus respectivas unidades académicas y dependencias universitarias para cumplir las metas establecidas en materia académica, administrativa y de desarrollo institucional.