Llama CMIC a preservar los ríos de Chiapas

En el marco del Día Mundial de los Ríos, que se conmemora el 27 de septiembre, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas llevó a cabo el evento “Ríos que dan vida: compromiso con nuestro futuro”, un espacio de reflexión y diálogo para fortalecer la protección, restauración y uso sostenible de la riqueza hídrica del estado.

Durante la bienvenida, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó que el cuidado de los ríos debe ser una tarea compartida entre gobierno, academia, sector empresarial y sociedad.

También subrayó que la infraestructura debe impulsar el progreso, pero siempre acompañada de planeación responsable, respeto al entorno y protección de los recursos naturales, sin poner en riesgo el patrimonio ambiental de las futuras generaciones.

Responsabilidad

“Desde la CMIC Chiapas reconocemos que la construcción tiene una responsabilidad fundamental. La infraestructura debe ser sinónimo de progreso, pero también de respeto al entorno, planeación responsable y cuidado de los recursos naturales. Nuestras empresas tienen claro que se debe construir con responsabilidad ambiental, contribuyendo al bienestar de las personas sin comprometer el patrimonio ambiental”, afirmó.

Como parte de la jornada se realizó el panel “Protección y conservación responsable de nuestros ríos”, moderado por Tamayo Carboney.

En él participaron Gastón Alejandro Priego Hernández, director técnico en el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Raúl Altúzar Mérida, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn); Artemio Neftalí Pérez Pérez, de la Secretaría de Protección Civil (PC); Daisy Escobar Castillejos, integrante del Cuerpo Académico de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); y Agustín del Carmen Morales Hernández, profesor de Ingeniería Topográfica e Hidrología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Intercambio de conocimientos

Las y los expertos intercambiaron puntos de vista y propuestas para el cuidado de los ríos; coincidiendo en la importancia de construir alianzas y tomar decisiones que ayuden a preservar la riqueza hídrica de Chiapas.

Posteriormente, José Luis Orantes Gómez, jefe del Departamento de Información y Gestión del Agua de la Dirección de Manejo Integrado de Cuencas y Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, impartió la conferencia “La sed de un Estado con mucha agua”.

Al entregar reconocimientos a las y los participantes, Humberto Cruz Natarén, vicepresidente del Sector Hídrico, resaltó las valiosas aportaciones de cada uno y agradeció su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos.