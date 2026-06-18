Llama Conagua a presentar proyectos

El director General de la Conagua en Chiapas, Jorge Joaquín González Bezares, reconoció la urgencia de continuar invirtiendo en proyectos en los municipios de Chiapas, por ello dijo existe una política de puertas abiertas para que los ayuntamientos presenten propuestas.

Detalló que como parte de las acciones para fortalecer la seguridad hídrica y garantizar el derecho humano al agua para la población, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), da seguimiento a diversos proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento para el municipio de Tapachula.

Revisarán proyectos

Por ejemplo dijo que en Tapachula se revisaron los avances de gestión de proyectos en materia hídrica, con el propósito de fortalecer los servicios que se brindan a la población.

Entre los proyectos se encuentran las propuestas para dos plantas de tratamiento de aguas residuales de Tapachula, actualmente en proceso de validación, las cuales contribuirán a la protección de los cuerpos de agua y del medio ambiente.

Asimismo, se impulsa un proyecto de sistema integral de agua potable para el municipio, que contempla obras de captación, conducción, planta potabilizadora y tanques reguladores, con el propósito de fortalecer la infraestructura existente y atender las necesidades de la población.

En el encuentro también se destacó que Tapachula cuenta con un Plan Hídrico concluido, instrumento que permitirá orientar acciones encaminadas a garantizar la disponibilidad del agua y fortalecer la planeación del desarrollo urbano y social del municipio.

De igual forma, se analizaron propuestas relacionadas con la construcción de pozos profundos destinados a fraccionamientos del Infonavit y a colonias y sectores que históricamente han enfrentado problemas de abastecimiento de agua, entre ellos Viva México, El Porvenir, Octavio Paz y Vida Mejor.