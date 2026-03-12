Llama Congreso a mantener austeridad

Luego de que la semana pasada se difundieran a nivel nacional fotografías de los hijos de la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, posando junto a dos vehículos Audi de lujo con un valor superior a los 3 millones de pesos y ante el contexto de la filtración de una supuesta “narconómina” de un cártel donde aparece mencionado el ayuntamiento, la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, hizo un llamado a los funcionarios de la presente administración a mantener la austeridad.

En entrevista expresó: “Lo que yo les puedo compartir es que jamás vamos a permitir que se levanten mentiras y en temas de violencia política en razón de género, siempre voy a estar en contra”, declaró la diputada, sugiriendo que los señalamientos podrían formar parte de una estrategia de desprestigio contra la edil por su condición de mujer.

Gómez Mendoza recordó los principios de austeridad que rigen a su partido, aunque evitó calificar si el estilo de vida que muestran los hijos de la alcaldesa contradicen estos valores.

“Nuestro partido siempre ha tenido principios y bases desde su fundación y uno de esos, es la austeridad”, enfatizó la presidenta del Congreso, para luego lanzar un mensaje directo a la edil de San Cristóbal.

“No podemos decirles qué hacer o no con su dinero, siempre y cuándo mantengamos esa justa medianía entre lo que decimos y lo que hacemos y, por supuesto, insisto en esta austeridad que debemos de tener todas y todos”.

Cabe recordar que la alcaldesa Ricci Diestel ha negado públicamente tener vínculos con el crimen organizado y ha asegurado que su administración está abierta a cualquier investigación, aunque reconoció no poder “meter las manos por todos”, en su ayuntamiento.

Hasta el momento, no se ha anunciado una investigación formal por parte de la Fiscalía General del Estado sobre estos señalamientos.