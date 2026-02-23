Llama Diócesis a orar por el país

Ante los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en diversos estados y regiones del país, la Diócesis de Tapachula convocó a su feligresía a realizar una “oración por nuestra patria”.

A través de sus redes sociales, se solidarizó y pidió que “Dios conceda consuelo a quienes sufren”.

Al mismo tiempo, pidió que quienes trabajan por la justicia tengan fortaleza y a los gobernantes, que actúen con sabiduría.

“Que el Señor nos haga artesanos de paz, capaces de responder al mal con el bien, a la violencia con el amor y a la división con la unidad”, indicó.

Unión

Dijo que como familia diocesana de Tapachula, se ha unido para “elevar una oración ferviente por la paz en nuestro país ante los recientes hechos que han herido la vida, la justicia y la tranquilidad de nuestro pueblo”.

Invitó a todas las comunidades, familias y fieles a unirse en oración para que en el país se restablezca la paz y la tranquilidad.

En su mensaje semanal el obispo de la Diócesis, Luis Manuel López Alfaro, dijo que la cuaresma es un tiempo de oportunidad para revisar la vida, buscar el bien y no el mal.

Llamó a la unidad de todas las personas y advirtió que el mundo vive situaciones contrariadas, agitadas y polarizadas.

“Lo primero que debemos tener en cuenta en este itinerario cuaresmal, es poner a Dios en el centro de las preocupaciones de nuestra vida como la presencia de alguien que no solo camina con nosotros, sino que nos llena de paz, seguridad, tranquilidad y esperanza”.