Llama Diócesis a sumarse a colecta solidaria

La Diócesis de Tapachula convocó a los fieles católicos a sumarse a la ayuda especial para las comunidades afectadas de Colombia por el terremoto del pasado 10 de agosto, el obispo Luis Manuel López Alfaro, hizo el llamado a parroquias, comunidades religiosas y agentes pastorales para coordinar en la colecta especial del domingo 16 de agosto y entregarla a la Curia diocesana.

El líder religioso calificó la tragedia como impresionante y lamentó los daños y el dolor provocado.

Expuso que como cristianos no pueden ser indiferentes ante el sufrimiento de otros, por ello, convocó a los feligreses a sumarse a la colecta de ayuda para las familias del país sudamericano.

Pidió organizarse durante esta semana y realizar la colecta el próximo domingo 16 de agosto en todas las parroquias de la Diócesis de Tapachula, para posteriormente entregar lo recaudado en las oficinas de la Curia diocesana ubicada en la catedral de San José.

“Hermanos de nuestra Familia Diocesana, somos cristianos, no podemos ser indiferentes y ver el dolor sin conmovernos y hacernos solidarios con los que sufren, por ello, les invito a apoyar a nuestros hermanos colombianos golpeados por el terremoto”, abundó.

Invitó a sacerdotes, agentes de pastoral y feligreses en general, a unirse y organizar una colecta para hacer llegar la solidaridad de la iglesia tapachulteca a los damnificados en Colombia, ya que en años anteriores, esta zona también ha sido golpeada por los fenómenos naturales.

“Pidamos a Dios por todos ellos y por nosotros, para que nos proteja de estos eventos devastadores y dolorosos, gracias a todos por su diligencia, buena disposición y solidaridad para las familias en desgracia”, concluyó.