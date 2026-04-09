Llama diputada a enfrentar retos en Chiapas

En el marco del Día Mundial de la Salud, la diputada Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chiapas, expuso los principales retos que enfrenta la entidad para garantizar el derecho a la salud, al tiempo que hizo un llamado contundente a proteger a la niñez y a fortalecer la ciencia como pilar de las políticas públicas.

Abud García recordó que en 2025 el lema fue “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, enfocado en la salud materna y de la niñez, mientras que para 2026 el mensaje global es “Juntos por la salud: apoyemos a la ciencia”. Subrayó que gracias a la ciencia, la humanidad ha logrado avances como la reducción de la mortalidad infantil, el control de enfermedades, el desarrollo de vacunas y tratamientos que salvan millones de vidas.

Científicos mexicanos

La diputada puso como ejemplo a científicos mexicanos de talla internacional: la doctora Eva Ramón, pionera en el tratamiento del virus del papiloma humano; el doctor Ignacio Chávez, referente en cardiología; y el doctor Fernando Ortiz, figura clave en cirugía reconstructiva.

“Sus aportaciones nos recuerdan que el talento mexicano tiene un impacto global”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció los desafíos que persisten, particularmente en Chiapas. “Uno de ellos, y que cada uno de nosotros como chiapanecas y chiapanecos vivimos, fue el tiempo del covid-19. En nuestro país, y especialmente en Chiapas, tuvimos que enfrentar una difícil pandemia. Y hoy seguimos con retos para el personal médico”, señaló.

Entre los pendientes mencionó la falta de infraestructura médica, especialmente en comunidades rurales, y el abastecimiento de medicamentos en zonas de difícil acceso. “Cuidar a quienes nos cuidan debe ser una prioridad de nuestra agenda pública”, enfatizó.