Llama diputada a un frente común ante sequía

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Karen Ruiz Coutiño, hizo un enérgico llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para que actúen de manera coordinada y sin dilaciones, ante lo que calificó como una emergencia que golpea el corazón productivo de Chiapas.

La legisladora dijo que no se trata solo de pérdidas de cosechas, sino de familias enteras que han puesto su capital, su trabajo y sus ilusiones en la tierra.

“Cada hectárea que se pierde representa un golpe directo a la economía de las comunidades rurales”, advirtió, al tiempo que exigió la puesta en marcha inmediata del seguro agrícola.

Sin embargo, Ruiz Coutiño fue clara en que los apoyos no pueden dispersarse ni caer en manos equivocadas.

Propuesta

Por eso propuso que sean los propios ayuntamientos los que, por su cercanía con los productores, verifiquen los daños reales y certifiquen que los recursos lleguen única y exclusivamente a quienes sufrieron pérdidas comprobables. “La ayuda debe ser rápida, pero también honesta y bien dirigida”, subrayó.

La diputada también lanzó un mensaje de madurez política a sus homólogos y a las autoridades en turno: “Es momento de reconocer los aciertos y de señalar con responsabilidad lo que falta. La emergencia nos exige actuar, pero la prevención nos exige planear”, afirmó, al insistir en que la respuesta oficial no puede agotarse en paliar los efectos inmediatos.

Planteamientos

Como parte de su propuesta de fondo, Ruiz Coutiño delineó una ruta de largo aliento para hacer frente al cambio climático. Entre sus planteamientos destacan la construcción de sistemas de captación y almacenamiento de agua, la transición hacia riego tecnificado, la profesionalización del productor mediante asesoría técnica constante, y el rediseño de los esquemas de financiamiento para que sean accesibles y efectivos.

“No podemos seguir jugándonos la vida del campo a que llueva a tiempo. La variabilidad climática llegó para quedarse, y Chiapas necesita prepararse con infraestructura, conocimiento y recursos”, sentenció la legisladora.

“Respaldar al campo no es un acto de gobierno, es un acto de justicia con las familias chiapanecas. De eso se trata hoy”, concluyó.