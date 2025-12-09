Llama ejecutivo a redoblar esfuerzos en la alfabetización

Durante la inauguración del Foro Visiones de la Alfabetización en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó que el Gobierno de la Nueva ERA está convencido de que la educación es un pilar fundamental para transformar al estado, por lo que agradeció a las instituciones y a la sociedad civil por sumarse al programa Chiapas Puede, cuyo propósito es ayudar a que más personas aprendan a leer y escribir.

“Gracias por ser parte de esta gran cruzada. Estamos moviendo conciencias a través de aprender a leer y escribir. Queremos que recuerden que hubo una época en que el pueblo se organizó para enseñarles; que fuimos solidarios, fraternos y que nos preocupamos por nuestro presente. Vamos a abatir el rezago y levantaremos bandera blanca en diciembre de 2026”, expuso.

Compromiso

El mandatario reconoció que será una labor titánica, pero afirmó que, con voluntad, sensibilidad y convicción humanista, se seguirá recorriendo cada rincón de la entidad para disminuir el rezago en alfabetización. Asimismo, puntualizó que su administración ha asumido el compromiso de invertir en este rubro, pues enseñar a leer y escribir permite combatir la exclusión y transformar la vida de más personas.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, celebró la visita de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a Chiapas, con el fin de conocer sus mejores prácticas educativas, entre ellas el programa Chiapas Puede, mediante el cual alrededor de 140 mil personas concluirán este mes su proceso de alfabetización, mejorando su calidad de vida y “revolucionando las conciencias”.

Importancia

El representante de la Unesco en México y coordinador de programas del sector de Educación, Adolfo Rodríguez Guerrero, destacó que alfabetizar es esencial para construir sociedades justas, inclusivas, pacíficas y sostenibles. Por ello, reconoció los esfuerzos que el Gobierno de Chiapas realiza en favor de la educación de jóvenes y adultos, señalando que constituye un ejemplo no solo a nivel nacional, sino también para América Latina y el Caribe.

El asesor técnico del Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana de Educación de Adultos, Juan Antonio Flores Aranda, reconoció al Gobierno de Chiapas por impulsar un programa educativo tan ambicioso y refrendó el compromiso de su institución de colaborar para que educadoras y educadores brinden una enseñanza de calidad y con pertinencia cultural, contribuyendo al desarrollo de todas y todos.

Asistentes

Estuvieron presentes la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz; el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; el líder de la Sección 40 del SNTE en Chiapas, Obed Balderas Tovilla; las diputadas Silvia Esther Argüello García, presidenta de la Comisión de Educación; Marcela Castillo Atristain y Getsemaní Moreno Martínez; y la coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, Flor Marina Bermúdez.

Asimismo, las rectoras y rectores de la Unicach, Fanny López Jiménez; de la UPCH, Indra Toledo Coutiño; de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas; de la Unich, Javier López Sánchez; de la UTS, Jorge Alonso Huitrón Flores; la directora de la UNRC sede Comitán, Fabiola Astudillo Reyes; la directora del TecNM campus Cintalapa, Olga Luz Espinosa Morales; la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; el director general del Conalep, Leonardo Omar León Alcázar; y el director general del Cecyte Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles.