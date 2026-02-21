Llama ERA a construir un Chiapas con igualdad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la inauguración del Congreso Internacional “Lekil Kuxlejal: el Buen Vivir para la prosperidad compartida”, donde participó como moderador del panel “Primeras reflexiones en torno a la cuestión del Buen Vivir”, integrado por ponentes nacionales e internacionales. En este espacio de diálogo plural, destacó que el gobierno de la Nueva ERA se guía por el humanismo y la filosofía del buen vivir, principios que impulsan la prosperidad compartida a partir del equilibrio con uno mismo, la comunidad, la naturaleza y la esfera pública.

El mandatario consideró que comprender el Lekil Kuxlejal desde una visión de paz resulta fundamental para consolidar un desarrollo integral, acorde con las formas de vida de los pueblos y valoró la relevancia de estos encuentros para reconocer la riqueza estructural y la cosmovisión de los pueblos originarios. En ese contexto, convocó a las y los asistentes a reflexionar y aportar a la construcción de un Chiapas, un México y un mundo con mayor igualdad, solidaridad, conciencia y respeto hacia las personas y los recursos naturales.

Reflexión

“Lo que queremos provocar con el Lekil Kuxlejal es el buen vivir en toda la extensión de la palabra. El buen vivir a partir de nuestro entendimiento con uno mismo, con los demás, con la madre tierra y también nuestra relación con la esfera pública. El Lekil Kuxlejal sirve para mantener esa comunicación y reflexión que nos hará mejores seres humanos, porque si ustedes están bien, nosotros estamos bien. Si estoy bien, ustedes también deben estar bien. Aprendamos a vivir en el Lekil Kuxlejal”, manifestó.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, reconoció la iniciativa del gobernador por abrir un espacio de diálogo con las filosofías ancestrales y posicionar a Chiapas como referente de interculturalidad. Subrayó que el Buen Vivir no es una utopía, sino un horizonte que debe materializarse desde la política pública, la educación, la economía y la vida cotidiana, con énfasis en la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres indígenas.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, explicó que en este intercambio también se profundizó en el concepto de justicia en las culturas ancestrales, el Lekil Chapanel, que en tsotsil significa buen acuerdo y que todas y todos sean tomados en cuenta. Precisó que, a través de los Juzgados de Paz y Conciliación, se retoma esta visión de justicia alternativa, por lo que enfatizó la importancia de preservar estos principios y aprender de las prácticas de los pueblos originarios.

Reconocimiento

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que la realización del congreso responde al compromiso de reconocer y priorizar a los pueblos indígenas y afromexicanos. Señaló que no se impulsará ninguna iniciativa o reforma que no los contemple y adelantó que, a partir de las mesas de trabajo, se avanzará en una política pública alineada al Lekil Kuxlejal para fortalecer la prosperidad compartida en Chiapas.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, calificó el encuentro como un espacio estratégico para articular esfuerzos en torno a la nueva política intercultural de la Nueva ERA. Indicó que su participación se sustenta en dos proyectos, entre ellos el impulso a la partería tradicional, práctica ancestral reconocida como puente entre las comunidades y los servicios de salud, que contribuye a disminuir y atender problemáticas como el embarazo en niñas y adolescentes.

Filosofía que trasciende

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo que el Lekil Kuxlejal trasciende lo filosófico, pues posee un profundo valor pedagógico y puede traducirse en políticas públicas para combatir desigualdades. Resaltó su impacto en el ámbito educativo al promover una pedagogía intercultural centrada en lo comunitario y el bienestar colectivo, y anunció que universidades de la entidad trabajarán de manera conjunta para ajustar sus modelos educativos y ampliar el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior.

Por su parte, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, Fanny López Jiménez, celebró estos espacios de diálogo que permiten expresar pensamiento, identidad y creación cultural, con miras a generar propuestas en educación, salud, justicia y cuidado de la madre tierra, en favor de la paz y la sostenibilidad social.

Infraestructura

En otro momento, Eduardo Ramírez inauguró aulas didácticas y obras exteriores en la Escuela Secundaria Técnica Número 156, de Tuxtla Gutiérrez, con una inversión de 4.7 millones de pesos, en beneficio de 738 alumnas y alumnos. Ahí reiteró que el gobierno de la Nueva ERA invierte en ampliación, rehabilitación y fortalecimiento integral de la infraestructura educativa, a fin de garantizar espacios dignos y de calidad para la niñez y juventud chiapaneca.

En el primer panel “Primeras reflexiones en torno a la cuestión del Buen Vivir” participaron el profesor extraordinario de la Universidad de Sudáfrica, Moeketsi Letseka; el coordinador de programas del Sector Educación de la Unesco, Adolfo Rodríguez Guerrero; la activista indígena y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Ketty Marcelo López; la economista de formación, maestra en Ecología y Conservación y doctora en Ciencias del Desarrollo, Patricia Roncal; así como el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez.

Estuvieron presentes en el congreso las secretarias de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez; Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero; y de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; y el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Javier López, estudiantes y docentes de la Unach, entre otros.