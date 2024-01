Llama Felipe Granda a frenar la guerra sucia

El aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para Tuxtla Gutiérrez, Felipe Granda Pastrana, hizo un llamado a las autoridades partidistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a no dejarse intimidar por grupos políticos de interés, y a sus contendientes instó “a no caer en prácticas de la política antigua, como la guerra sucia y la denostación”.

Campaña

El exdiputado denunció una “campaña de muchos ataques” donde aspirantes se embisten día a día en redes sociales y también en las calles, pues dijo, se ven afectaciones en lonas y micro perforados en carros que han sido quitados por brigadas de otros candidatos. Sostuvo que estas acciones afectan, perjudican y ensucian la elección.

“Debemos de seguir avanzando pero evitando siempre la confrontación y evitando la guerra sucia; venimos saliendo de la historia oscura de México, estas acciones llevaron a la ciudadanía al hartazgo social que nos impulsó como una opción política diferente de resultados y cercana a la gente sin traicionar los principios de nuestro movimiento”, declaró.

El empresario invitó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por aquellos que intentan distorsionar la realidad publicando “encuestas falsas, sin rigor científico y metodológico”, lo que genera un menosprecio al trabajo de los que buscan un cambio para la capital del estado.

Percepción

Sobre su percepción para los resultados que se darán a conocer el 22 de enero, aseguró de manera confiada que desde el 2021 no ha dejado de recorrer las colonias de la capital, lo que ha permitido consolidar una estructura en las 267 seccionales compuesta por tuxtlecas y tuxtlecos que suman más de 20 mil personas a la estructura de Morena.

Y agregó que “a través de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, hoy se cuenta con apoyo expreso de más de 60 mil promovidos con dirección, nombre y teléfono en favor de este proyecto de transformación”.

Tuxtlecos

Acotó que el desarrollo, progreso y bienestar de Tuxtla Gutiérrez no debe ser una moneda de cambio o un premio de consolación; los tuxtlecos, subrayó, “merecen mucho más y será por medio de la unidad la manera en la que se podrá lograr la ciudad con la que todas y todos soñamos”.

“Granda no tiene padrino, no tiene grupo político; mi grupo político son los tuxtlecos y mi padrino es Tuxtla, yo no tengo nadie detrás de mí y estoy caminando de la mano de la ciudadanía”, enfatizó.

Al ser cuestionado de lo que proseguirá si gana las encuestas, y la presidencia, resaltó como admirable la madurez política del coordinador estatal, Eduardo Ramírez, de adherir a los contendientes a la fuerza política de partido guinda.