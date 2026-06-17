Llama la Conanp a proteger a las tortugas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hizo un llamado a la población para sumarse a la protección de las tortugas marinas en las costas de Chiapas, Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero, zonas que año con año reciben la visita de tortugas golfinas, laúd, prieta y carey.

En el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, la dependencia federal destacó que, pese a la importancia ecológica de las distintas especies, sus poblaciones enfrentan un panorama complicado debido a múltiples amenazas.

Entre ellas se encuentran la pesca incidental, el saqueo ilegal de huevos y carne, la depredación por perros que destruyen nidos y devoran a las crías, la contaminación por plásticos en playas y océanos, que provoca asfixia o bloqueos digestivos, así como el cambio climático y la destrucción de su hábitat.

De manera particular, la Conanp subrayó que la tortuga laúd se encuentra en peligro de extinción, situación agravada por el saqueo histórico de sus nidos, la pesca incidental en aguas internacionales y su lento ciclo reproductivo, ya que tarda décadas en alcanzar la madurez sexual.

Como parte de las acciones para revertir esta situación, la comisión invitó a la ciudadanía a visitar centros ecoturísticos comunitarios, donde no solo se aprende sobre los ciclos de vida de las tortugas, sino que también se apoya directamente a las familias costeras que se dedican a su cuidado y vigilancia frente a las distintas amenazas.