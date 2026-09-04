Llama Mario Guillén a privilegiar el diálogo

Luego de que el gobierno del estado informara que mantendrá presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en la región de Los Chimalapas para evitar confrontaciones, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, hizo un llamado a las comunidades involucradas a privilegiar el diálogo y buscar una salida política al conflicto limítrofe que enfrenta a Chiapas con Oaxaca.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador de Morena recordó que el conflicto en Los Chimalapas “data de tiempo atrás” y que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema.

Asimismo, señaló que se han realizado diversas reuniones entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca con el propósito de encontrar una solución.

“El gobernador conoce perfectamente el tema, hay una resolución de la Corte, hay diversas reuniones entre el ejecutivo del estado y con Oaxaca, con las instancias de gobierno de Oaxaca, con las instancias de Gobierno del Estado de Chiapas, tratando de encontrarle una salida política”, expresó el diputado.

Postura

Guillén Guillén respaldó el comunicado emitido este jueves por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el que se informa que el gobierno estatal se mantiene “de manera permanente en la mesa de diálogo instalada en torno al tema de Los Chimalapas” y que ha determinado mantener el despliegue de la Guardia Estatal y de la FRIP en la zona en disputa.

“El comunicado que hoy hace el gobernador es muy claro: se mantendrá la presencia de la seguridad en la fuerza pública. La mesa de diálogo político no se debe suspender por ninguna vía, siempre mantenernos abiertos a la comunicación”, afirmó el legislador.