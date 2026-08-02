Llama Meade a un PRI fuerte en Chiapas

Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a Chiapas a construir una plataforma electoral crítica, que permita reconquistar el territorio estatal.

Previo a participar en la instalación del Consejo Político Estatal del PRI, donde se tomaron propuestas a los 320 consejeros locales, dijo que de cara al venidero proceso electoral 2027 “observan una narrativa compleja por la inherencia de extraños, en los órganos electorales”.

“Sobre posibles alianzas, de momento no se tiene ninguna, pero sí existe voluntad política para eventualmente definir alguna en caso que así convenga al partido, a los partidos y a México”, apuntó.

De esta manera, la alianza más grande que el PRI propone es con la conciencia y la sociedad civil, para retomar su representatividad.

El evento fue convocado por el Comité Directivo Estatal en Chiapas, encabezado por Rubén Zuarth, quien en una rueda de prensa abordó asuntos de interés general y coyuntura política.

Cuestionó el actual comportamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) al planear la redacción de opiniones, de cara al proceso electoral.

En el evento participaron la delegada nacional, Ana Rosa Valdez; la diputada, Ana Karen Ruiz Coutiño; el dirigente, Jesús Abadía Cortázar; el diputado, Domingo Velázquez, entre otros.