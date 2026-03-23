Llama obispo a trabajar por la paz

Al advertir que la violencia está atravesando todas las estructuras existenciales del ser humano, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, convocó una vez más a “trabajar por la paz” desde el espacio que le toque a cada una de las personas.

Dijo que desde las familias, las comunidades, los municipios, los estados y cada uno de los países del mundo están viviendo una situación de violencia que debe ser erradicada.

En el marco de las celebraciones de la Semana Santa, explicó que “el mensaje más recurrente del Señor Resucitado en los relatos de aparición a sus discípulos, es la realidad necesaria que ha de hacer posible la vida nueva y plena que Jesús nos muestra con su resurrección: la paz”.

“El ser humano no puede vivir sin el don de la paz, la necesitamos para vivir”.

Trabajo conjunto

Por ello, insistió que las autoridades de todos los niveles y la sociedad en su conjunto deben hacer todo lo posible por vivir de tal manera que “la paz se convierta para nosotros en una realidad que construyamos y experimentemos en el día a día de nuestra vida”.

Precisó que “la grandeza de la dinámica cuaresmal es esta: invitarnos a la conversión y a la renovación de nuestra vida, no amenazándonos ni atemorizándonos, sino desde la contemplación del don de Dios”.

Pidió dejar atrás las viejas actitudes de la mentira, la hipocresía, los vicios, el mal uso de las redes sociales, la indiferencia ante los demás y el descuido de la casa común, para “renovar la vida y reactivar el camino de nuestra existencia”.