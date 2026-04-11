Llama PRI a respaldar acciones en seguridad

Es necesario reforzar las garantías de seguridad en México y respaldar las acciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, dijo el dirigente del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Explicó que en medio del señalamiento internacional que coloca a México bajo la lupa por más de 133 mil personas desaparecidas, el dirigente sostuvo que la decisión de la ONU de llevar el tema a la Asamblea General confirma la dimensión de una emergencia humanitaria.

“Se trata de una crisis que lastima al país y que hoy, el mundo reconoce”, afirmó.

Derechos humanos

Acompañado de integrantes del Comité Directivo Estatal, el líder priista destacó la postura de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encabezada por María Dolores González Sarabia, al respaldar el escrutinio internacional.

El PRI en Chiapas expresó su respaldo a la cooperación internacional y planteó la creación de mecanismos especiales de seguimiento, asistencia técnica externa y supervisión independiente.