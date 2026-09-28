Llama Protección Civil a no exponerse durante lluvias

Tras el fallecimiento un joven que fue arrastrado por la corriente de agua durante las lluvias registradas en Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Protección Civil (PC) Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, reiteró el llamado a la población a evitar exponerse durante precipitaciones intensas y atender las recomendaciones preventivas.

Señaló que las autoridades mantienen acciones de prevención durante la temporada de lluvias, entre ellas la colocación de señalamientos, lonas, capacitaciones y difusión de información sobre las condiciones de riesgo.

Explicó que actualmente se tienen identificadas 25 zonas de riesgo en la capital chiapaneca; sin embargo, enfatizó que ante una lluvia intensa cualquier punto puede convertirse en un sitio peligroso debido al incremento de las corrientes y escurrimientos.

“Cualquier lugar se convierte en alto riesgo”, advirtió.

Acciones

Recordó que las acciones preventivas se realizan antes y durante la temporada de lluvias, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los riesgos y pueda tomar decisiones oportunas ante condiciones meteorológicas adversas.

Respecto al caso del joven, el funcionario lamentó el desenlace y destacó que las corporaciones realizaron un operativo para localizarlo y posteriormente recuperar su cuerpo.

“Hicimos todo el operativo para la búsqueda y después también para la recuperación del cuerpo”, señaló.