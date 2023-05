Llama Rutilio a gabinete a redoblar el paso

En reunión el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a las y los titulares de las diferentes dependencias a trabajar con honestidad, responsabilidad y compromiso, así como redoblar el paso para atender las necesidades y dar respuesta a las peticiones del pueblo.

“Ayudemos y atendamos en todos los sentidos a la población para que no quede nada pendiente, y nos comprometamos a solucionar sus demandas, solicitudes y proyectos. Estamos por la voluntad del pueblo de Chiapas y de México, así que todos los días refrendemos nuestra voluntad de apoyarlos…”, dijo.

Combate al covid-19

Informó que con el esfuerzo conjunto del personal de salud y de las autoridades, Chiapas va bien en esta materia. Muestra de ello es que se mantiene la tasa más baja en casos de contagios y desde hace más de un año no se registra ninguna defunción por coronavirus, señaló al tiempo de pedir a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas ya que, aunque los organismos internacionales han declarado el fin de la emergencia sanitaria, el virus no ha desaparecido.

Subrayó que se han establecido acciones de fumigación domiciliaria para combatir la reproducción del dengue, con el objetivo de mantener los buenos resultados en el control y mitigación de este padecimiento; destacó que desde el 2020 no se ha presentado ninguna defunción por este tipo de vectores. Asimismo, detalló que, a la fecha, en la entidad no hay casos de viruela símica y que prácticamente se ha erradicado el paludismo.

Invita a los jóvenes

En otro momento, invitó a las y los jóvenes chiapanecos a realizar sus proyectos y participar en el Premio Estatal de la Juventud 2023. “La juventud chiapaneca representa un importante activo de los pueblos de Chiapas y México, por eso este premio, que estaba cancelado desde el 2015, se reactivó en el 2020 y será permanente, para reconocer a las y los jóvenes, quienes con sus iniciativas se convierten en un elemento fundamental en el progreso y desarrollo de nuestra entidad y nación”.

En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que en Chiapas hay 67 casos activos de covid-19 y que ya se dio por concluida la viruela símica, aunque se sigue vigilando.