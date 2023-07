Llama Sheinbaum a cerrar el camino a los del pasado

El encuentro guinda se realizó en el palenque de gallos de la Feria Mesoamericana, en la Perla del Soconusco. CP

“Solo el pueblo puede salvar al pueblo, y la esperanza se construye en la acción de todas y todos nosotros (…) durante 36 años hubo gobiernos que malbarataron los recursos y las empresas de la nación, que empobrecieron al pueblo de México’’.

Lo anterior fue afirmado por Claudia Sheinbaum Pardo durante la asamblea informativa llevada a cabo en el palenque de gallos de la Feria Mesoamericana, en Tapachula.

La aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, quien estuvo acompañada de legisladores locales y federales, afirmó que únicamente con el apoyo del pueblo se podrá lograr cerrar el camino a aquellos que solo buscan regresar al pasado de impunidad, de corrupción y de privilegios, como Vicente Fox o Felipe Calderón.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX se refirió a la frontera sur de México e hizo un recuento de los logros alcanzados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero reiteró la importancia de la continuidad.

Ponderar los principios de la 4T

“La continuidad de la Cuarta Transformación significa seguir con los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México’’, dijo, además de expresar que las encuestas le favorecen para lograr la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, pero todavía falta la encuesta final, que serán los comicios en 2024.

Recordó las grandes transformaciones de México: la Independencia, las reformas y la Revolución Mexicana, así como la que ahora encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘’Allá del otro lado está el pasado, con la Cuarta Transformación y su continuidad es el futuro del bienestar del pueblo de México (…), allá es la oscuridad, la noche, el pasado, allá son los privilegios, allá es la corrupción; aquí es la esperanza del pueblo de México, de seguir construyendo su destino, sus sueños, el anhelo de hombres y mujeres mexicanas que todos los días construyen su patria’’, afirmó.

Llamó a los tapachultecos a sumarse a este proceso histórico en el que participan cuatro personajes de Morena, uno del PT y uno del PVEM, sin embargo, recordó que es la única mujer y “la transformación tiene rostro de mujer’’.

Sobre los pueblos originarios de México, recordó que “en Chiapas los indígenas han vivido una gran discriminación y eso se debe de erradicar porque todos tenemos derechos”.