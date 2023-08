Llama Sheinbaum a evitar una regresión al pasado

“Nunca habrá una sociedad justa si hay pobreza en un país. Y para que no haya pobreza, no es un asunto de que se es flojo o que uno no trabaja. No. Es un sistema que llevó a esa situación y se atiende con el derecho a la educación, el derecho a la salud, con los programas sociales y elevando el salario mínimo, como lo hizo el presidente de la República”.

Lo anterior fue asegurado por Claudia Sheinbaum Pardo, al cerrar su gira por Chiapas en este municipio de la región Frailesca, en donde además llamó a evitar que haya regresiones.

Aseguró que el movimiento de la 4T ha logrado marcar un antes y un después en las condiciones de vida de las mexicanas y los mexicanos, lo cual ha quedado demostrado en los recientes días gracias a estudios como el realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conveval), el cual mostró que millones de personas han logrado superar las condiciones de pobreza.

“(…) con ese estudio se demostró que ocho millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, también se demostró que disminuyeron las desigualdades…’’, comentó ante miles de personas.

Con la ayuda del pueblo se pueden cerrar las puertas a la oposición, la cual está liderada por personajes como Vicente Fox, agregó.

“La economía va muy bien, solo que del otro lado no se aguantan porque tienen coraje, tienen envidia de que el pueblo de México está con la 4T”.