Llama Unicach a prevenir el suicidio

La escucha activa, la empatía y el acompañamiento pueden ser fundamentales para identificar de manera oportuna a personas que atraviesan una situación de sufrimiento emocional, señaló Víctor Manuel Chacón Rojas, del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, durante una charla impartida a estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La actividad, denominada “Prevención del suicidio”, se realizó como parte de las acciones por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, y contó con la participación de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Gastronomía.

La atención es clave

Durante el encuentro, organizado por la Dirección de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Unicach, el especialista destacó que la prevención también implica prestar atención a las personas cercanas y reconocer posibles cambios en su comportamiento o estado de ánimo.

“Es necesario dejar de ver el celular y ver a los ojos, observar a nuestros compañeros, amigos y familiares que estén atravesando problemas de salud mental”, expresó.

Entre las señales de alerta mencionó cambios importantes en el estado de ánimo o la conducta, aislamiento, menor participación en actividades grupales, conductas impulsivas y baja tolerancia a la frustración.

Factores

Explicó que también existen factores que pueden incrementar la vulnerabilidad emocional, entre ellos antecedentes de suicidio en la familia, consumo problemático de alcohol, dificultades de comunicación familiar, pérdida de un ser querido, violencia, acoso, discriminación y altos niveles de autoexigencia.

Subrayó que las expresiones de desesperanza o sufrimiento emocional deben tomarse con seriedad y no minimizarse.

Ante estas situaciones, recomendó acercarse a la persona, escucharla sin juzgar y procurar que reciba atención de profesionales de la salud mental.