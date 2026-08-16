Llamadas de extorsión provienen de penales

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que durante la última semana se registraron 45 denuncias por llamadas telefónicas extorsivas en diversas regiones de la entidad.

En conferencia, el titular de la fiscalía detalló que los municipios con mayor incidencia fueron Tuxtla Gutiérrez, con 16 casos; Tapachula, con 13; San Cristóbal, con 11; Palenque, con tres; y con un reporte cada uno, Jiquipilas y Berriozábal.

Modalidad utilizada

Llaven Abarca subrayó que la mayoría de estas llamadas corresponden a la modalidad de cobro de piso, en la que los delincuentes exigen dinero a cambio de no agredir a la víctima, a su familia o a su negocio.

También mencionó que otra variante utilizada es la simulación de un secuestro de un familiar. Ante esta situación, el fiscal insistió en la importancia de colgar de inmediato y comunicarse a los números 0-89 o 9-1-1 para recibir asesoría técnica.

Gracias a la denuncia oportuna y a que varias personas siguieron las recomendaciones, se logró evitar que se consumara un pago total de 525 mil pesos. No obstante, el fiscal lamentó que en al menos un caso se realizó una transferencia por 12 mil pesos, lo que evidencia que aún hay víctimas que caen en el engaño.

¿De dónde vienen?

El fiscal reveló que el origen de las llamadas extorsivas se ubica en cinco centros penitenciarios fuera del estado: Santa Martha Acatitla, Cereso de Reynosa, Cereso de Apodaca, Nuevo León, Cereso de Altamira, Tamaulipas y Puente Grande, Jalisco.

Llaven Abarca hizo un llamado a las autoridades de esas entidades para que instalen inhibidores de señal y refuercen las medidas operativas dentro de los penales, con el fin de impedir que los internos tengan acceso a teléfonos móviles.