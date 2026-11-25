Tras diversos reportes en redes sociales en el que ciudadanos señalaron haber recibido llamadas telefónicas a nombre del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez durante la madrugada de ayer martes 24 de noviembre, el Gobierno Municipal atribuyó esta situación a una probable suplantación de identidad y anunció que denunciará ante las autoridades.

Reporte

El asunto cobró fuerza en redes sociales, donde los afectados compartieron sus experiencias y coincidieron en recibir “telefonazos” entre las 3 y 4 de la mañana cuando todos dormían, lo que generó pánico.

Ante tal situación, el Ayuntamiento informó que realizó revisiones técnicas al sistema conmutador de la institución, sin embargo, hasta el momento, no se ha detectado registro alguno de llamadas realizadas desde el interior de las instalaciones municipales.

Tras esas verificaciones, el Gobierno Municipal sostuvo que no autorizó, ni instruyó, ni realizó este tipo de comunicaciones y que existen elementos suficientes que apuntan a una posible suplantación de identidad institucional.

Proceso

Derivado de la situación que causó molestia ciudadana, se adelantó que se presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se investigue la existencia y el origen de las llamadas, se identifique a los responsables y se proceda conforme a derecho.

También advirtió que no se dejará como un hecho aislado, será firme en la defensa de la identidad institucional y que no se permitirá que se utilice indebidamente su nombre para generar confusión o incertidumbre entre la ciudadanía.

Por último, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento mediante redes sociales y a no atender comunicaciones que pretendan atribuirse indebidamente a esta institución.