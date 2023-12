Llaman a aplicarse vacuna y evitar el uso de anafres

El jefe del Distrito Sanitario II, región Altos Tsotsil Tseltal, Octavio Niño, invitó a la población para que acuda a vacunarse contra la influenza estacional y a que atienda las recomendaciones de cuidado por las bajas temperaturas.

Explicó que en esta ocasión la meta es de 112 mil vacunas y que ya llevan un avance del 50 por ciento.

“Pero es importante que [la población] acuda a los módulos de vacunación, a los centro de salud a aplicarse la vacuna para proteger su salud”, recomendó.

El llamado

El jefe del Distrito Sanitario II —en esta región— invitó a la población a cubrirse para protegerse de las bajas temperaturas, a ingerir vitamina C consumiendo naranjas, mandarinas y limón, etc. Además de la aplicacion de la vacuna contra la influenza estacional. En este sentido, recomendó no introducir anafres en habitaciones.

Octavio Niño también exhortó a la población a tener en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar enfermedades en esta temporada invernal.

Advertencias

Pidió a la población, tanto de la zona rural como urbana, a que se evite prender anafres o dejar estufas de gas prendidas en el interior de las viviendas con el objetivo de calentar el ambiente, ya que esto pone en riesgo la vida de las personas.

El monóxido de carbono (CO) es peligroso, ya que puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados, sobre todo si no se toma la precaución de dejar una ventana o salida/entrada de aire.