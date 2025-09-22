Llaman a apoyar a afectados en El Triunfo

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a través de la dirección de la Reserva de la Biosfera El Triunfo (Rebitri) solicitó el apoyo de la sociedad civil para las familias afectadas por los deslaves e inundaciones que han asolado la región desde el pasado 19 de septiembre.

En el lugar se han reportado inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado sin comunicación a varias localidades.

Afectaciones

En la vertiente del Pacífico de la reserva, se encuentran incomunicadas las comunidades de Loma Bonita, Tres de Mayo, Santa Rita Las Flores, Unión Chiapaneca, Costa Rica y Golondrinas, donde los deslaves han dañado patios, accesos y caminos, dejando a sus habitantes en una situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, en la vertiente de la Frailesca, la localidad de Capitán Luis A. Vidal registra los daños más significativos. Asimismo, el ejido Monterrey también se encuentra sin comunicación, al igual que el acceso desde Jaltenango hacia Campamento Catarina y las fincas de la región.

Centros de acopio

Ante esta emergencia, las oficinas de la Reserva de la Biosfera El Triunfo han habilitado dos centros de acopio para recibir donaciones en especie.

Se solicita el apoyo con productos no perecederos secos como maseca, aceite, sal, azúcar, leche en polvo, pastas, arroz, frijol, lentejas, avena, arroz inflado y galletas.

Las donaciones pueden entregarse en las siguientes direcciones: en Mapastepec, en la 2.ª avenida Sur número 501, Barrio San Miguel; y en Jaltenango, en la 2.ª calle Poniente número 5, entre avenidas 1.ª y 2.ª Norte, Barrio La Pilita, Ángel Albino Corzo.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la solidaridad de la población para apoyar a las familias afectadas durante esta contingencia. Su apoyo puede hacer la diferencia.