Llaman a autoridades a dar ordenamiento vial

Representantes de empresas y comercios establecidos en el centro de Tapachula, estiman que cuatro de cada diez compradores huyen de la zona debido a la falta de estacionamiento, algunos comerciantes o funcionarios municipales se apropian y no permiten generar espacios, por lo que ante la cercanía de las fiestas decembrinas hacen un llamado a las autoridades para que se dé un ordenamiento vial.

Roberto Alejandro García Zenteno, representante de empresarios del sendero peatonal, dio a conocer que los pocos espacios para estacionarse en el centro de la ciudad y el caos vial que esto genera, son la principal causa que afectan gravemente al comercio formal.

Afectaciones

Previo a la llegada de las fiestas decembrinas, dijo que los negocios locales de la zona centro reportan una creciente fuga de clientes hacia las grandes plazas y tiendas del sur de la ciudad, porque no hay estacionamientos.

“La gente que trae su carro, no encuentra espacios y termina yéndose a las tiendas del sur, donde hay amplios estacionamientos, esto es una afectación total para nosotros”.

Urgió a las autoridades municipales a realizar un reordenamiento vial integral, ya que la falta de un plan está matando el flujo comercial en el centro, ya que incluso hay comerciantes que colocan objetos para apartar lugares, lo que agrava la situación, problema que también repercute en el turismo centroamericano, considerado un pilar económico para Tapachula.

Parquímetros

“Los autobuses y vehículos de visitantes de Guatemala son frecuentemente infraccionados por Tránsito Municipal, lo que aleja su regreso.

Mencionó que entre las propuestas del gremio empresarial está revisar la proliferación de motocicletas mal estacionadas en las esquinas, las cuales ocupan espacios clave para automovilistas y clientes, asimismo, rechazó la posible reinstalación de parquímetros, al considerar que en administraciones anteriores demostraron ser ineficaces.