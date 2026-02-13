﻿﻿
Chiapas

Llaman a autoridades de la Sierra a hacer equipo

Febrero 13 del 2026

Desde el municipio de Motozintla, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la reunión Sierra Segura, junto al Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y al director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villarreal, con la participación de mandos operativos, Alcaldesas y Alcaldes de esta región prioritaria para el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En este marco, el fiscal general dio a conocer que en la región Sierra Mariscal, durante enero de 2026, se logró una reducción del 85 por ciento en la incidencia delictiva general y se registraron cero carpetas de investigación por delitos de alto impacto, en comparación con el mismo mes del año 2025.

Ante las y los presidentes municipales, resaltó el esfuerzo de todas las corporaciones para mantener en calma esta región fronteriza, recordando que hace poco más de un año la zona era intransitable y sufría el abandono institucional, donde la violencia afectó a todos los sectores productivos y a la población.

No obstante, señaló que si bien el Gobernador asumió de primera mano el combate frontal al crimen organizado, ahora corresponde a las autoridades municipales atender la delincuencia común y endémica, por lo que los convocó a sumarse a esta segunda etapa de seguridad mediante convenios intermunicipales, la instalación de filtros de revisión conjuntos y la inversión real en sus corporaciones.

“Mantengan la coordinación con las autoridades federales y estatales, pero también de manera intermunicipal; comuníquense e inviertan en sus cuerpos de seguridad. Si suman la fuerza policial de cada municipio, se logra un gran estado de fuerza para que nos ayuden a garantizar que la Sierra sea segura”, puntualizó Jorge Llaven.

