Llaman a bancos de arena a regular su actividad

Por el aumento de proyectos como el nuevo tramo carretero de Amatenango del Valle, la demanda de materias primas como la arena ha aumentado en San Cristóbal de Las Casas, municipio proveedor de este material.

Pese a que las autoridades municipales no niegan el beneficio de las obras, señalan que en el último mes aumentaron las denuncias sobre el aumento de extracción de material pétreo. Ante esto, el municipio ha notificado a distintos bancos de arena para que regularicen su actividad.

Durante sesión de cabildo, también se exhortó a los empresarios para que no compren este material de bancos no autorizados. Hasta el momento, las autoridades han rastreado esta actividad irregular en empresarios, tanto locales como nacionales.

Enfatizaron que a nivel estatal se tienen lineamientos claros de la regularización que, a mediano y largo plazo, ayudan a la recuperación del suelo usado para estas actividades.

Del mismo modo, reconocieron el derecho de la ciudadanía a la propiedad privada. Sin embargo, pidieron tener cuidado con comprar terrenos que no cuentan con los permisos necesarios.

Las autoridades indicaron que se ha formado un grupo de trabajo con las direcciones de ecología y desarrollo urbano para hacer una estrategia de protección de las áreas destinadas a la conservación que se tienen en San Cristóbal de Las Casas.