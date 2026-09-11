Llaman a “cambiar la narrativa” sobre el suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, se realizó en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) la jornada “Cambiar la Narrativa”, que reunió a autoridades, especialistas y estudiantes con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y promover una mayor atención a la salud mental.

La jornada incluyó stands educativos e informativos de dependencias y organismos de salud, actividades dirigidas a jóvenes, la presentación de la obra de teatro “Sí a la vida”, la conferencia magistral “Diálogos internos”, así como una mesa de orientación en salud sexual y entrega de métodos anticonceptivos.

Al encuentro asistieron el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, también el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la presidenta del Congreso estatal, Marcela Castillo.

Además del Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño.

Incidencia

Durante su participación, Llaven Abarca señaló que, de los 212 casos registrados este año, cerca del 90 por ciento corresponde a hombres.

Explicó que, de acuerdo con el análisis realizado en las investigaciones, entre los factores que aparecen de manera recurrente se encuentran la desintegración familiar, la violencia al interior de los hogares y el consumo de alcohol o drogas.

Ante este panorama, sostuvo que la prevención requiere de la participación de la sociedad, particularmente para identificar cambios de conducta entre familiares, amigos y compañeros, así como acompañar a quienes atraviesan por problemas de salud mental y canalizarlos con profesionales.

“Tenemos que llegar realmente a las causas”

Por su parte, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, informó que más de 12 mil profesionales han sido capacitados mediante la estrategia MH-GAP en las 10 jurisdicciones sanitarias, tres hospitales generales y 14 unidades de primer nivel.

Además, adelantó que se pondrá en marcha una Línea de Vida con atención las 24 horas por profesionales de la salud.

Como parte de las acciones para ampliar la atención, también se trabaja con guías de salud mental traducidas a distintas lenguas originarias, con el objetivo de acercar las herramientas de prevención a comunidades con diferentes contextos culturales.