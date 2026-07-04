Llaman a celebrar con responsabilidad

Con motivo de la transmisión del partido de la Selección Mexicana y la celebración organizada por el Gobierno del Estado en el estadio Víctor Manuel Reyna, autoridades de Tuxtla Gutiérrez hicieron un llamado a la población para vivir la fiesta deportiva de manera responsable y segura.

El evento anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, contempla la instalación de pantallas gigantes para seguir el encuentro, además de la venta de alimentos y bebidas, por lo que se espera una importante afluencia de aficionados.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes asistirán al festejo, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una convivencia familiar.

Recomendaciones

Bajo el lema “La pasión se vive con respeto”, las autoridades exhortaron a disfrutar del encuentro con responsabilidad, cuidar los espacios públicos, respetar a las familias y evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.

Asimismo, pidieron abstenerse de consumir alcohol en exceso, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, utilizar pirotecnia, arrojar objetos, exceder los límites de velocidad, bloquear vialidades, subir a monumentos o estructuras, así como realizar actos vandálicos que dañen el mobiliario urbano o representen un peligro para otras personas.

Las dependencias municipales señalaron que el objetivo es que la celebración transcurra en un ambiente de orden y sana convivencia, haciendo de Tuxtla Gutiérrez un ejemplo de respeto durante los festejos deportivos.

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para disfrutar del evento de manera responsable y atender en todo momento las indicaciones de las corporaciones de seguridad y protección civil.