Llaman a combatir la trata de personas

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para redoblar esfuerzos en la prevención y combate de este delito, considerado una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

El prelado recordó que la trata de personas es catalogada como una forma de “esclavitud moderna”, debido a que somete a millones de personas en todo el mundo mediante diversas modalidades de explotación, entre ellas la laboral y la sexual.

Sector vulnerable

Señaló que este fenómeno afecta principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, quienes son víctimas de redes criminales que obtienen importantes ganancias económicas a costa de la dignidad y la libertad de las personas.

Lamentó que este delito represente una profunda ofensa a la vida humana y sea consecuencia del desprecio por la dignidad de quienes son explotados.

Explicó que, aunque la Iglesia católica celebra cada 8 de febrero la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, también se une a la conmemoración internacional del 30 de julio para visibilizar esta problemática y fortalecer el llamado a la conciencia social.

Indicó que, desde su misión pastoral y autoridad moral, la Iglesia busca promover una mayor sensibilización, así como el impulso de normas, mecanismos y acciones que contribuyan a erradicar este flagelo y brindar protección a las víctimas.