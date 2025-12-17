Llaman a compra responsable en temporada navideña

La temporada navideña suele venir acompañada de un incremento significativo en el consumo, impulsado por promociones, ofertas y la presión social por adquirir regalos y servicios.

Frente a este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a la ciudadanía para realizar compras de manera consciente y responsable, con el fin de evitar afectaciones a la economía familiar.

El objetivo es comparar precios y evitar gastos impulsivos que puedan afectar la economía familiar, tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico.

Pensar las compras

El director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en el sureste del país, Juan Manuel Zardain Borbolla, advirtió que durante estas fechas es común que las personas realicen compras sin analizar a fondo los productos o servicios que adquieren, lo que puede derivar en gastos innecesarios o problemas posteriores.

El funcionario recomendó informarse previamente antes de tomar cualquier decisión de compra, revisar precios y comparar opciones entre distintos establecimientos.

Estas recomendaciones, subrayó, aplican tanto para comercios físicos como para plataformas de venta en línea, un sector que ha registrado un crecimiento notable en los últimos años.

Explicó que en el caso del comercio electrónico, es fundamental verificar la reputación del proveedor, características del producto, políticas de devolución y si cuenta con garantía.

Asimismo, recordó que ante cualquier inconformidad derivada de una compra en línea, los consumidores pueden presentar su queja a través del sitio oficial de la Profeco.

“El consumo responsable implica conocer qué se está comprando, en qué condiciones y a qué precio, para evitar fraudes o incumplimientos”, señaló.

Por último, destacó que una compra bien planeada no solo permite aprovechar descuentos reales, sino que también beneficia a los comercios y prestadores de servicios que esperan un repunte en sus ventas durante esta temporada.

Reiteró que el consumo consciente protege a los consumidores, fortalece la economía local y promueve relaciones comerciales más justas y equilibradas.