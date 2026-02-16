Llaman a conducir con prudencia

Ante la creciente recurrencia de accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas, el Cuerpo de Bomberos de la capital chiapaneca hizo un llamado a la prudencia y a la conducción responsable, luego de registrar múltiples atenciones de emergencia en un solo día.

El coordinador operativo del cuerpo de auxilio, Eloy Cruz Llaven, informó que los percances ya no se limitan a choques entre motocicletas y automóviles, sino que cada vez son más frecuentes los impactos entre los propios motociclistas, una situación que refleja el exceso de velocidad y el incumplimiento de la señalética vial en distintas zonas de la ciudad.

“Estamos viendo muchos accidentes entre motociclistas; hay días que nos piden auxiliar en varios casos en un solo día”, señaló el funcionario, quien advirtió que esta tendencia ha ido en aumento durante el último mes.

Subrayó que uno de los principales problemas se presenta en los cruces de “uno por uno”, donde los conductores intentan ganar el paso sin respetar el orden de circulación.

Factores

Reconoció que, en el caso de repartidores, existe la presión por llegar rápido a su destino, pero insistió en que esto no justifica poner en riesgo la vida propia y la de terceros.

En cuanto a las consecuencias, detalló que los cuerpos de emergencia atienden con frecuencia lesiones de gravedad, como fracturas expuestas, golpes severos que pueden derivar en lesiones internas y, en los casos más delicados, traumatismos craneoencefálicos.

Estos últimos, dijo, están de forma estrecha relacionados con el uso incorrecto del casco, la ausencia del mismo o la mala calidad de los materiales.

“El casco es crucial en la posibilidad de sobrevivir a un accidente, y aun así hay motociclistas que se arriesgan al no usarlo adecuadamente”, enfatizó.