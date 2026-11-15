Llaman a conducir con responsabilidad durante El Buen Fin

En el marco de El Buen Fin, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a las y los automovilistas a evitar el uso del teléfono celular mientras conducen, ya sea para consultar promociones, responder mensajes o revisar direcciones.

Recomendaciones

Se recomienda detener el vehículo en un lugar seguro antes de utilizar cualquier dispositivo móvil, unos segundos de falta de atención pueden provocar accidentes con consecuencias irreversibles, por lo que llama a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución durante esta temporada de descuentos.

Ninguna promoción o compra vale más que la integridad y la vida, por lo que se invita a disfrutar de esta temporada de descuentos con responsabilidad y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes viales.

La SSP reafirma su compromiso con esta Nueva ERA dirigida por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con la prevención y la protección de las familias chiapanecas, porque llegar con bien a nuestro destino siempre será lo mejor.