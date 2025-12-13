Llaman a construir área verde en Museo de la Ciudad

Las actividades dentro del Museo de la Ciudad en Tuxtla Gutiérrez, continúan y recientemente realizaron una intervención ciudadana de restauración climática, entre las acciones realizadas destacó la siembra de un bosque urbano, las cuales junto a un trabajo de limpieza y organización que se repite los fines de semana.
Los organizadores dijeron estar construyendo un refugio climático y necesitar del apoyo con donaciones de plantas, esquejes, semillas o rizomas.
Entre las donaciones destacan hierbas como:
Petunia mexicana, hierba del toro, quiebramuelas, cambray, cosmos, girasolillo, carolina, bandera, albahaca de cocina, mirto rojo, cordón de San Francisco, magueyito morado, tulipancillo, maravilla cimarrona, damiana, caña agria, hierbamora, sosa, cinco negritos, salvia lija y hoja elegante.
Arbustos:
Muicle, coyol de obispo, árnica, flor de lechita, tulipán cimarrón, coralillo, huele de noche, copa de oro.
Árboles:
Corazón de buey, chilca, morro/jícaro, achiote, colorín/zumpante, palo de zorrillo.
Arborescentes, enredaderas y bejucos:
Lija, bejuco de ajo, singonio, piñanona, camedora despeinada, comemano roja, tripa de zope.