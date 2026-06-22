Llaman a construir paz sin miedo

En el marco del aniversario del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, llamó a superar el miedo, fortalecer la fe y avanzar en la construcción de paz en México desde la participación comunitaria y la atención a víctimas de violencia.

Explicó que el miedo genera desconfianza, inseguridad y limita la libertad interior de las personas, además de afectar la vida social al debilitar la convivencia y la búsqueda del bien común.

El arzobispo advirtió que en distintos contextos sociales existen voces que buscan descalificar los valores fundamentales de la vida humana, lo que provoca que muchas personas opten por el silencio ante el temor de ser criticadas o atacadas.

En este sentido, llamó a no claudicar en las convicciones personales ni en la defensa de la dignidad humana, incluso en entornos adversos.

“No se puede servir a dos señores”, expresó.

Memoria de víctimas de violencia

También hizo memoria de personas desaparecidas, familias desplazadas y víctimas de extorsión, al subrayar que la violencia ha dejado una profunda huella social.

Destacó el surgimiento del “Diálogo Nacional por la Paz” como una respuesta social y eclesial tras los hechos violentos, iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana en la reconstrucción del tejido social.

Señaló que la paz no puede construirse de manera individual ni aislada, sino a través del trabajo conjunto entre distintos sectores de la sociedad.

“La violencia encierra a las personas e inhibe la participación social”, advirtió, al tiempo que llamó a promover espacios de encuentro, sanación y participación comunitaria.