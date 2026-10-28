Llaman a crear una agenda metropolitana

La diputada María Mandiola Totoricagüena llamó a sus compañeras y compañeros del Congreso a impulsar una agenda metropolitana integral y de vanguardia para Tuxtla Gutiérrez y todas las ciudades de Chiapas, al considerar que se requiere corresponsabilidad desde el ámbito legislativo.

“El desarrollo de una agenda metropolitana integral y de vanguardia es indispensable para Tuxtla y para todas las ciudades de Chiapas. Se trata de un tema en el que se requiere no solamente la participación municipal y del Ejecutivo del estado, sino también la corresponsabilidad desde lo legislativo”, señaló.

Necesidades

La legisladora explicó que las necesidades de la ciudadanía requieren fortalecer políticas públicas en temas como agua, movilidad, transporte, vivienda, empleo y servicios urbanos, y que para ello es necesario renovar los instrumentos jurídicos, los marcos institucionales y diseñar formas de financiamiento.

La iniciativa para crear la Ley de Coordinación y Desarrollo Metropolitano, que busca establecer mecanismos de coordinación entre municipios para planear de manera conjunta el crecimiento de las ciudades, atender problemas compartidos y dar continuidad a proyectos estratégicos a largo plazo.

La iniciativa para convertir la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas en una comisión ordinaria, para dar carácter permanente al trabajo legislativo en materia metropolitana.

El punto de acuerdo para el decálogo metropolitano por Tuxtla, que plantea 10 prioridades para construir una ciudad ordenada, sostenible, competitiva y con mejores servicios.

La diputada presentó un balance con base en el Índice de Competitividad Urbana 2026 del IMCO. Entre 2024 y 2026, Tuxtla avanzó en seguridad, al pasar de 22.9 a 29.3 por ciento el porcentaje de población que se siente segura, y en conectividad, al pasar de 27.4 a 30.8 por ciento los hogares con computadora e internet.

Sin embargo, persisten retos en innovación y economía: la tasa de crecimiento real del PIB se desaceleró de 3.6 a tres por ciento; seis de cada 10 trabajadores están en el sector informal; el tamaño del mercado hipotecario bajó de 12.6 a 9.6 créditos por cada mil adultos; la ocupación hotelera disminuyó de 48.3 a 44.9 por ciento.