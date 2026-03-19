Llaman a cuestionar discursos racistas

Pese al atractivo turístico e histórico con el que cuenta San Cristóbal, y próximo a sus 500 años, también es necesario reflexionar sobre discursos antiguos que prevalecen en la actualidad, así lo expresaron los distintos autores del libro “Dos ciudades imaginadas de Chiapas”, un ensayo visual sobre la capital cultural del estado y Tuxtla Gutiérrez.

Editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el libro reúne a más de 20 autores, algunos de los cuales se dieron cita en el Archivo municipal de San Cristóbal. Los coordinadores de este esfuerzo fueron los académicos Adelaide Gil Corredor y Alexis de Ganges López.

Durante el evento, explicaron que, en la parte correspondiente a San Cristóbal, se abordan momentos como la gran inundación de 1973, misma que sigue siendo un recordatorio histórico sobre el cuidado que se debe tener sobre ecosistemas como los humedales.

Otro de los aspectos que trata el libro es el de la Feria de la primavera y de la paz, próxima a realizar y que en décadas pasadas se desarrollaba en el centro histórico. Recordaron que en esos año “en cada paso qué dabas, en cada lugar saludabas a alguien que conocías, y antes en el centro todos se conocían”. Algo que, por la inercia de la modernidad, ya no sucede.

Recalcaron que la idealización del pasado de San Cristóbal no debe evitar la reflexión sobre fenómenos como la turistificación y la prevalencia de discursos discriminatorios que aún se escuchan en la sociedad coleta.