Llaman a denunciar casos de maltrato animal en Chiapas

Derivado de los constantes casos de maltrato animal en sus múltiples formas, legisladores hacen un llamado a la población a realizar las denuncias correspondientes para que la ley sea aplicable.

Andrea Negrón Sánchez, diputada local de Movimiento Ciudadano e impulsora de la Ley Contra el Maltrato Animal, hizo un llamado urgente a las autoridades y, especialmente, a la ciudadanía para atender y denunciar los casos de maltrato y crueldad animal que se registran en Chiapas.

En este sentido enfatizó que: “No podemos dejarlos pasar como sociedad”.

Expuso que la puerta de entrada para la justicia en estos casos es la denuncia formal. “La invitación también es para la ciudadanía se acerque a denunciar, recordarles que ya el maltrato y crueldad animal está tipificado como delito en nuestro Código Penal. Lo que procede es acercarse a las autoridades correspondientes y poder levantar la denuncia”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la autoridad competente para atender hechos como el reciente y sonado caso de un perro pitbull que fue lanzado contra un can callejero hasta causarle la muerte en el municipio de Bochil, la diputada expresó: “Todos los temas de maltrato animal deben de ser atendidos por la Fiscalía de Medio Ambiente, que es quien tiene la batuta para resolver todos estos asuntos”.

Respecto a las consecuencias legales para quienes cometen estos actos, la diputada recordó que las sanciones son variadas: “Van desde meses de prisión, desde los cinco hasta los 24 meses, igual de los dos a cinco años y multas administrativas”.

Reconoció que durante el presente gobierno estatal se aprobó la iniciativa que sanciona a las personas que cometan este tipo de acciones, sin embargo, destacó la importancia de la población para hacerla aplicable.