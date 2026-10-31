Llaman a disminuir violencia contra mujeres

Ante las cifras en la región del Soconusco que señalan que la violencia contra las mujeres y las niñas no ha disminuido y la problemática podría ir en aumento, Elsa Simón Ortega, titular de la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil.

Expuso que el incremento de las violencias contra este sector en Chiapas mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Los feminicidios y los recientes casos de infanticidio registrados durante octubre evidencian la gravedad de una problemática que exige respuestas más contundentes y acciones coordinadas.

Desde Tapachula, la asociación Por la Superación de la Mujer informó que, con corte al 20 de octubre, contabiliza 597 denuncias por violencia, correspondientes únicamente a esta localidad, sin incluir los casos que llegan de otras partes de la región Soconusco.

La preocupación también alcanza el ámbito de la salud. De acuerdo con los registros compartidos por la organización, 295 adolescentes han acudido a dar a luz al hospital, una cifra que mantiene prácticamente el mismo comportamiento del año anterior y que refleja la persistencia de embarazos adolescentes.

Campañas de prevención

La organización señaló que aunque la Fiscalía General del Estado ha impulsado campañas de prevención y concientización sobre las violencias, la realidad demuestra que las agresiones continúan afectando a mujeres, niñas y adolescentes.

El llamado es a no reducir esta problemática a estadísticas o informes institucionales. Detrás de cada denuncia existe una mujer que necesita protección, una niña cuyo futuro puede estar en riesgo y una familia que enfrenta las consecuencias de la violencia.

Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, establecer acuerdos, mejorar los mecanismos de prevención y garantizar atención oportuna a las víctimas.