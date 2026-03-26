Llaman a ejecutar reformas contra la pobreza

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que las reformas en México y Chiapas deben llevarse a ejecución para hacer frente a la pobreza que persiste pese a los esfuerzos institucionales.

Dijo que a 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el PRI en Chiapas conmemoró su legado con actos protocolarios y un llamado a mantener vigentes sus planteamientos sobre desigualdad y justicia social.

Señaló que las condiciones que Colosio advirtió en su momento, como pobreza, desigualdad y falta de oportunidades persisten en el país, por lo que consideraron vigente su discurso político.

Finalmente dijo que de manera paralela, comités municipales del PRI realizaron actividades conmemorativas en distintas regiones del estado. En Tapachula, el partido entregó reconocimientos a militantes, en un evento enfocado en resaltar la trayectoria partidista y la permanencia de sus principios.