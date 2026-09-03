Llaman a estudiantes a cuidar su integridad

Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, miembro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dijo que el regreso a clases es una oportunidad para reforzar la búsqueda de sus familiares desaparecidos, pero también alertó a los escolares a tener cuidado ante este tipo de eventos que ocurren en diversas regiones de Chiapas.

La miembro de la sociedad civil explicó la importancia de sumar esfuerzos institucionales y sociales para atender una problemática que requiere la participación de todas y todos, por ello la colocación de estrategias es bien vista por los activistas.

Alcance territorial

Esta estrategia permitirá aprovechar el amplio alcance territorial del transporte público, sus rutas y la movilidad cotidiana de miles de personas para ampliar la difusión de información relacionada con las fichas de búsqueda y generar mayores posibilidades de localización.

Las calcas incorporan un código QR, mediante el cual las personas usuarias podrán acceder directamente a las fichas de búsqueda vigentes, así como a los medios de contacto de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a los escolares a protegerse, tener formas de cuidado colaborativas y buscar la protección de las autoridades cuando sea necesario.