Llaman a evitar el “tarjetazo” en esta temporada

El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Hildiberto Ochoa Zamayoa, alertó a la población local para que no dé el “tarjetazo” en las compras navideñas, no solo con el exceso en los gastos, sino también con el hecho de no descuidar el plástico para evitar un uso desmedido o algún cobro no autorizado.

Recordó que por el servicio prestado a lo largo del año (o la parte proporcional) las personas cuentan con recursos económicos con el aguinaldo, eso hace que tengan mayor circulación de recursos y provoca que se gaste, a veces, un poco más de lo normal.

Con lo antes señalado, puntualizó, se debe priorizar el pago de las deudas, sobre todo aquellas que tengan la mayor tasa de interés, sin perder la alegría de lo que representan las celebraciones navideñas con los alimentos y el convivio familiar.

Ochoa Zamayoa detalló que es importante que se haga un presupuesto de lo que se gastará en esta temporada y evitar aquellas ofertas de artículos que no son de primera necesidad. Además, será importante que la población verifique los precios en los diversos establecimientos.

Es fundamental, remarcó, que al momento de pagar con la tarjeta de crédito o débito sean las propias personas las que introduzcan el plástico para evitar alguna manipulación del personal del establecimiento.

“Siempre hay que proteger con una mano al anotar el NIP, para que nadie tenga información nuestra. La otra, si vamos a hacer la compra en línea, previamente tenemos que haber ingresado a una ruta segura”, complementó.

Como usuarios, detalló, no deben compartir información que se solicite a través de ligas que se mandan en redes sociales o correos electrónicos, toda vez que de esa manera se podría vulnerar los datos de las personas.

El titular de la Condusef en Chiapas insistió que las personas no reciban llamadas telefónicas de números que no tengan agregados, para evitar alguna oferta que termina siendo falsa. En muchos casos se dice que pueden acceder al recurso con una tasa muy baja de interés y sin revisión del buró de crédito.

Por estadística, refirió, las personas que tienen problemas con las instituciones financieras (que son en las que interviene la Condusef), apenas el 2 % de ese sector es el que acude a solicitar ayuda.